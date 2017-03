Mulder: "Albert en Hein schonken ons een schitterende wedstrijd"

Jan Mulder

Column Jan Mulder In zijn wekelijkse column in Het Laatste Nieuws laat Jan Mulder zijn licht schijnen op de slotspeeldag in de Jupiler Pro League én blikt hij ook nog terug op het spektakelstuk van afgelopen donderdag tussen AA Gent en Racing Genk (2-5).

"Als wij van hem winnen en die van die wint en hij verliest daar, of op z'n hoogst een gelijkspel met niet meer dan 1-1, is het mogelijk dat wij toch nog de kwalificatie voor play-off 1 halen, mits Charleroi niet weer in de laatste minuut scoort, want dan is alle moeite voor niets geweest en druipen we af naar play-off 2, tenzij er nog een geheime deling van punten ergens rondslingert die ons op de valreep redt."



"AA Gent begon donderdag zonder vijf van hun beste spelers het Europese duel tegen Racing Genk. De opdracht van trainer Hein desalniettemin: start furieus, zet ze met de rug tegen de muur. Genk werd overspeeld en Gent had in de tweede minuut de 1-0 moeten maken. Perbet schoot van één meter tegen de lat. Hein Vanhaezebrouck kan daar niks aan doen. Gent ging door, maar kwam in aanraking met trainer Albert Stuivenberg van Racing Genk. Albert had zijn elftal dezelfde tactiek ingeprent: aanvallen. Genk was beter dan Gent, maar dat de Limburgers ook inderdaad de kans benutten om met 5-2 te winnen, was te danken aan de bewonderenswaardige instelling." De trainers schonken ons een schitterende wedstrijd.



