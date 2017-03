Anderlecht kan morgen rekenen op steun van uitverkocht Astridpark

Bewerkt door:

© ap.

De wedstrijd van morgennamiddag (14u30) in het Constant Vanden Stockstadion tussen vicekampioen Anderlecht en Waasland-Beveren op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League is volledig uitverkocht, zo maakte Anderlecht vandaag bekend.