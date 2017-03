"Belgische voetbaljournalisten moeten eens in het buitenland kijken, dan zien ze nog slechtere arbiters bezig. Je weet soms écht niet wat je ziet"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

De fans van 'Stadion' op VTM weten het als geen ander: zelfs op zijn bijna 70ste is Aad de Mos nog altijd een messcherpe analist en volger van het voetbal. De Nederlandse ex-coach van KV Mechelen en Anderlecht kijkt vol spanning uit naar de play-offs in onze vaderlandse voetbalcompetitie, maar heeft ook zo zijn mening over de Belgische scheidsrechters. En die brengt hij maar wat graag te berde in een interview met 'Deze Week'.

Hoe goed of hoe slecht is de arbitrage nu eigenlijk in ons land? Volgens De Mos valt het allemaal best mee, ook al wordt er wekelijks flink wat gepalaverd over de optredens van onze scheidsrechters. "De Belgische voetbaljournalisten moeten maar eens naar Nederland, Spanje of Portugal gaan kijken. Dan zien ze meteen nog slechtere scheidsrechters aan het werk. Je weet soms werkelijk niet wat je ziet. Dan vind ik dat in België nog heel goed meevallen. Het zijn hier allemaal jonge knapen die het duidelijk in de vingers hebben. Vaak speelt de emotie van de dag een doorslaggevende rol: vandaag kunnen we er helemaal niks van en morgen zijn we de helden van Europa. Dat is voetbal hé! Al blijf ik pleiten voor een invoering van elektronische hulpmiddelen zoals doellijntechnologie en de aanstelling van een videoref. Liever vandaag nog dan morgen."