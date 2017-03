Buffel knokt terug na dood van zijn Stephanie: "Blijf sportman in hart en nieren, ambitieus tot het einde"

Door: Kjell Doms

11/03/17 - 10u45

Thomas Buffel praat opnieuw, over voetbal. Sinds het verlies van zijn echtgenote Stephanie De Buysser vindt hij troost op het veld. Plichtsbewustere professionals dan Thomas Buffel vind je niet. "Conditioneel niet klaar zijn om mijn ploeg te helpen, daar kon ik niet mee om."

© belga. "Een sportief verhaal." Thomas Buffel praatte gisteren voor het eerst sinds hij vorige maand afscheid nam van zijn echtgenote Stephanie De Buysser met de pers, maar club en speler drongen aan op "een sportief verhaal." De reden ligt natuurlijk voor de hand: "Het is nog te vroeg om dieper in te gaan op die moeilijke periode", zei Buffel. Maar puur uit menselijke overwegingen leek het ons onrespectvol naar Buffel toe om de persconferentie te openen met een vraag over godbetert het duel met KVC Westerlo.

Sportman pur sang De afgelopen maanden leefde iedereen mee met het leed van Buffel, echtgenote Stephanie en hun tweeling Fausto en Maceo. Dan is voetbal plots niets meer dan een bijzaak. Maar tegelijkertijd vond Buffel ook wel troost tussen de krijtlijnen, op en top prof als hij is.



"Ik moet nog heel veel verwerken", begon Buffel. "Maar opnieuw bezig zijn met het voetbal helpt mij daar wel deels in. Vandaar dat ik ook meteen na de gebeurtenissen opnieuw ben beginnen te trainen. Ik heb thuis een familie, maar Racing Genk is voor mij ook familie. Ik ben hier goed ondersteund door de mensen van de club, de supporters en mijn ploegmakkers. Voor mij is dat ook een belangrijk deel van het verwerkingsproces. Plus het feit dat ik een sportman blijf in hart en nieren, ambitieus tot het laatste moment."



"Het was voor mij ook moeilijk te aanvaarden dat ik na de gebeurtenissen niet onmiddellijk klaar was om mijn ploeg te steunen. Als je dan voelt dat play-off 1 ons dreigt te ontsnappen, dan heb ik het daar echt moeilijk mee. Met mijn ervaring had ik hen kunnen helpen in bepaalde wedstrijden. Maar het zal me nog wat tijd vergen om te staan waar ik voor de winter stond." © belga.