Vanhaezebrouck blikt vooruit op cruciaal duel tegen Malinwa: "PO2 is een donker gat"

Zondag omstreeks 16u20 weet AA Gent of het al dan niet in play-off 1 mag voetballen. De Buffalo's mogen zeker niet verliezen van KV Mechelen. De generale repetitie - de 2-5 gisteren tegen Racing Genk - was er alvast eentje om snel te vergeten. "Bij ons is het van moeten", vertelde Hein Vanhaezebrouck vandaag.

"We hebben de perceptie tegen, dat is duidelijk", sprak Vanhaezebrouck één dag na de pandoering tegen Racing Genk. "KV Mechelen heeft vorig weekend indruk gemaakt met de zege tegen Anderlecht. Iedereen duimt voor Malinwa. Ik zou graag meeduimen. Het is een fantastische club met schitterende supporters. KV Mechelen had al langer play-off 1 moeten spelen. Ze zullen het nu wel begrijpen dat ik deze keer niet voor hen duim. We gaan zelf proberen om PO1 te spelen. Als de resultaten meevallen, lukt het."



"Het is van moeten bij ons. Bij Malinwa is het van mogen. We staan met onze rug tegen de muur. Al drie weken hebben we het overleefd, nu moet het ook lukken in de laatste wedstrijd."



Bij winst is AA Gent altijd zeker van een plek in play-off 1. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Charleroi verliest én Racing Genk niet wint. Anders moeten de Buffalo's zich opmaken voor play-off 2. "We gaan er alles aan doen om dat te vermijden. De hel is PO2 niet, wel de kerker. Je zit helemaal beneden", lachte Vanhaezebrouck. "Je ziet daar niemand. Het is een donker gat."