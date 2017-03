Izquierdo in gesprek met vertrouwenspersoon Rigaux: "Dévy, als ik deze zomer vertrek, neem ik je mee"

Wouter Devynck

11/03/17 - 08u00

© Florian Van Eenoo.

Kussen, dollen en omhelzen. Wie José Izquierdo (24) en Dévy Rigaux (29) bezig ziet, zou denken dat het broers zijn. Nochtans leerde het duo elkaar pas in augustus 2014 kennen. Toen teammanager Rigaux de Colombiaan in zijn vaderland kwam wegkapen om voor Club te spelen. Een afstandelijke ontmoeting die 2,5 jaar ­later is uitgemond in onvoorwaardelijk en wederzijds vertrouwen. "Dévy, als ik deze zomer vertrek, neem ik je mee."

Casa De Las Tapas', een Spaans ­restaurant in hartje Gent. Hoewel José Izquierdo zich enkele uren daarvoor op training blesseerde aan de adductoren, zit de Gouden Schoen erbij als altijd. Met een ­kamerbrede grijns op zijn gezicht dus. Niets lijkt deze prettig gestoorde linksbuiten uit zijn evenwicht te brengen. Al zeker geen (kleine) blessure. "Maakt deel uit van het voetbal. Hopelijk raak ik fit voor de start van de play-offs." Zelfverzekerd. Volwassen. Professioneel. Een verschil toch met de Izquierdo die zijn eerste stappen in Brugge zette. Toen al goedlachs, dat wel, maar evenzeer onzeker over zijn voetbaltoekomst. Een blessure toen zou hem wellicht een niet te publiceren ­Colombiaanse vloek ontlokt hebben en misschien ook wel een paar glimlachloze dagen. Getuige van het eerste uur was Dévy Rigaux. Bij Club officieel in dienst als teammanager, maar ondertussen al zoveel meer. De West-Vlaming kwam zes jaar geleden voor het eerst in beeld als vertaler en later persoonlijke ­begeleider van Victor Vázquez. Op dat moment was hij trainer van de U10 en wisten ze bij Club dat hij ook ­uitstekend Spaans sprak. Omdat hij zich zo goed van zijn taak kweet, bleef hij ook verantwoordelijk voor de integratie van de Spaans­sprekende enclave bij blauw-zwart.



