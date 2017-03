Preud'homme over de vele blessures: "Misschien moet ik onze manier van spelen aanpassen"

Michel Preud'homme. © photo news.

Het zit Club Brugge niet mee. Abdoulay Diaby moet met een kruis maken over de rest van zijn seizoen en ook Gouden Schoen José Izquierdo staat een aantal weken met een blessure aan de kant. En dat met play-off 1 in zicht. "Ik heb genoeg kwaliteit om uit te putten", maakt Preud'homme zich sterk.

"Die blessures zijn te wijten aan pech. Onze trainingsbelasting ligt lager dan de voorbije seizoenen. Iedereen wordt individueel getest en de workload wordt aangepast aan de hand van de resultaten van die test", vertelde Michel Preud'homme vandaag op de persconferentie. "Het is jammer, maar we moeten nu doorgaan en oplossingen vinden met de spelers die er zijn. Er is genoeg kwaliteit om uit te putten, al hebben we natuurlijk een bepaalde manier van spelen. Als ik andere spelers gebruik, moet ik misschien onze manier van voetballen aanpassen."



Wie er zondag tegen STVV wellicht wél bij is, is Claudemir. "Hij heeft vandaag kunnen meetrainen en is normaal gezien klaar. Bij Lex Immers mikken we op de start van de stage in Marbella", aldus Preud'homme.