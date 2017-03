Spanning op laatste speeldag reguliere competitie: wie haalt play-off 1?

Marie Rutsaert

Met de 30e en laatste speeldag valt zondag het doek over de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Volgens de reglementen moet alle wedstrijden van de slotspeeldag op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip gespeeld worden, de acht duels worden zondag om 14u30 op gang getrapt. Een kleine twee uur later zijn alle deelnemers aan play-offs 1 en 2 en de degradant bekend.

In de strijd om de zes tickets voor Play-Off I zijn er al vier de deur uit. Die gaan naar coleiders Club Brugge en Anderlecht en (de bekerfinalisten) Zulte Waregem en KV Oostende. Voor de laatste twee tickets gaat het nog tussen KV Mechelen, Charleroi, AA Gent en Racing Genk, die strijd is spannend. Die eerste twee ploegen - nummers vijf en zes in de stand met elk 48 punten - staan er het best voor, maar moeten wel naar respectievelijk Gent en Lokeren. Malinwa staat voor de lastige verplaatsing naar de Ghelamco Arena. Daar kregen de Buffalo's (zevende met 47 punten) donderdag nog een zware 2-5 pandoering van Racing Genk in de heenmatch van de achtste finales van de Europa League, zondag moeten de troepen van Hein Vanhaezebrouck best winnen van Mechelen om Play-Off I te bereiken. KV Mechelen zelf heeft voldoende aan een gelijkspel en maakt ook bij een nederlaag nog kans om bij de eerste zes te eindigen. Dan blijven ze enkel in de top zes als Charleroi verliest en Genk bij een zege in Westerlo niet uitkomt op een beter doelsaldo (Mechelen staat wat doelsaldo betreft op +8, Genk op +1).

Puzzelen met punten

Ook Charleroi is bij een zege of een draw zeker van POI. Als het verliest, kan het zich enkel nog redden als ook Gent verliest én ook Genk niet wint. Gent is bij winst zeker van de top zes, bij een nederlaag wordt het sowieso POII en bij een gelijkspel is POI alleen maar een feit als Genk niet wint en de Carolo's verliezen.



Genk ten slotte, dat 45 punten telt en achtste staat, maakt nog maar bitter weinig kans om POI te bereiken. Zelfs bij winst in het Kuipje zijn de Limburgers niet zeker van POI, tenzij Charleroi verliest op Daknam en Gent niet wint van KV Mechelen. Als Genk wint is het ook zeker van de top zes als Charleroi verliest, Gent wint en de Genkies een beter doelsaldo dan KV Mechelen hebben.



Onderaan het klassement is de beslissing in de degradatiestrijd nog niet gevallen. Rode lantaarn Moeskroen heeft twee punten minder dan nummer vijftien Westerlo en moet zondag winnen bij Kortrijk om nog kans te maken op het behoud. Westel ontvangt zelf Genk, dat donderdag dus nog indruk maakte in de Europa League en nog een kleine kans heeft om POI te bereiken. Een dag eerder is al bekend wie de plaats van de degradant inneemt in de Jupiler Pro League, dan strijden Roeselare en Antwerp om promotie. De West-Vlamingen moeten op eigen veld een 3-1 nederlaag uit de heenmatch zien goed te maken, de Great Old staat dus dicht bij de felbegeerde promotie.



Leiders Club en Anderlecht staan normaal gezien voor makkelijke thuiswedstrijden tegen respectievelijk STVV en Waasland-Beveren, nummer drie Zulte Waregem moet naar Eupen en Oostende trekt naar Standard. Rond half vijf heeft de reguliere competitie al haar geheimen prijsgegeven, een dag later zal de Pro League de kalenders van de play-offs bekendmaken.