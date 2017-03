"Als zesjarige kreeg ik vijftig frank, telkens als AA Gent scoorde. Op voorwaarde dat ik op de hekken sprong"

Frank Dekeyser

Zondag kan Tim Matthys zijn oude liefde AA Gent definitief uit de top zes houden. Vorige week had de winger met zijn winnende doelpunt alvast een enorm aandeel in de levensbelangrijke zege tegen Anderlecht. "Voor KV Mechelen is play-off 1 de Champions League."

"Het doet deugd dat je op je 33ste nog wedstrijden kan beslissen", lacht Tim Matthys. "Alles kwam op dat moment samen: een uitverkocht stadion, de geschiedenis van de club... Het is één van de mooiere momenten uit mijn carrière. Hopelijk maken we het nu zondag af in Gent."



"Ik heb nog op 'den draad' gestaan in het Ottenstadion. Ik kreeg zelfs vijftig oude Belgische frank als ik op de hekken sprong als de ploeg scoorde. Het waren mooie tijden. Eric Viscaal, Erwin Vandenbergh, Frank Dauwen.... Zes jaar was ik toen ik mijn eerste match zag. Toen ging dat nog gemakkelijk. Beslissen om te gaan kijken, ticketje kopen en we waren weg."



"Ik droomde er van om ooit in 'den Ot' te spelen en dat is uiteindelijk gelukt. Het is een band niet nooit zal vervagen, ook later niet. Maar ik heb dat gevoel ook bij KV Mechelen. Zondag zal mijn AA Gent-verleden dus absoluut geen rol spelen. Daar wil ik toch duidelijk in zijn. Het zou dom zijn om te zeggen: 'Ik was supporter van Gent, dus ik gun het hen'. En die 20.000 fans zullen dat wel begrijpen. Ook al krijg ik weleens berichten van mensen die het schandalig vonden omdat ik tegen hun ploeg had gescoord. Ach, ja.... Kijk: als ik tijd moet winnen zondag, zal ik dat doen. (lacht) Laat ze mij maar uitfluiten dan - zelfs mijn beste vrienden krijgen toestemming."



