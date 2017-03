Anderlecht brengt eerbetoon aan overleden journalist Christophe Van Impe

Door: redactie

9/03/17 - 21u36

© afp.

RSC Anderlecht zal zondag in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren met een zwarte rouwband spelen ter ere van sportjournalist Christophe Van Impe, die vorige zondag op 38-jarige leeftijd overleed. Dat schrijft Paars-Wit donderdag op zijn website.

"Door omstandigheden kon RSC Anderlecht donderdag (Tegen APOEL Nicosia) geen gepaste hulde brengen aan de overleden journalist Christophe Van Impe. Daarom zal Anderlecht deze zondag in het Astridpark spelen met een zwarte rouwband tegen Waasland-Beveren", luidt het persbericht. "RSCA wil nogmaals zijn oprechte medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Christophe en hen veel sterkte wensen in deze moeilijke periode."



Van Impe ging in 2000 bij Sudpresse aan de slag en stond er onder meer in voor de verslaggeving rond RSC Anderlecht en de Rode Duivels. Na de oprichting van Rossel Sport in 2016 werden zijn artikels ook in Le Soir gepubliceerd. Vorige zomer kende hij met het EK in Frankrijk het hoogtepunt in zijn carrière.