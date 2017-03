Dubbele klap voor Club: Diaby rest van seizoen out, ook Izquierdo in lappenmand

Door: Glenn Bogaert

9/03/17 - 21u10

Slecht nieuws uit de ziekenboeg van Club Brugge want Abdoulay Diaby zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 25-jarige Malinese spits, vorig jaar goed voor 16 goals in de competitie, blesseerde zich tegen Genk aan de adductoren en bijkomend onderzoek heeft uitgewezen dat de kampioenenmaker van vorig seizoen in de play-offs niet meer in actie komt. En ook José Izquierdo ligt in de lappenmand. De Gouden Schoen sukkelt met een spierscheur. Een serieuze domper voor Club.

Blauw-zwart kondigde het nieuws van Diaby en Izquierdo vanavond aan via de website van de club. Dat Diaby, die een echt rampseizoen beleeft, niet meer in actie komt dit seizoen mag geen verrassing heten. Daar werd afgelopen weekend na zijn wissel in Genk al voor gevreesd. Dat nu ook José Izquierdo, niet voor het eerst dit seizoen, in de lappenmand ligt, is echter wel verrassend. De Colombiaanse Gouden Schoen sukkelt met een spierscheur en is er zondag niet bij tegen STVV. Maandag volgt nog een detaildiagnose. Club probeert z'n pijlsnel goudhaantje op te lappen voor de start van de play-offs.



Het (nieuwe) blessureleed is een serieuze domper voor Michel Preud'homme, die nauwelijks nog fitte en scherpe flankaanvallers in z'n kern heeft. Lior Refaelov zoek al een tijdje naar zijn beste vorm en dus blijft enkel de Roemeense winteraanwinst Dorin Rotariu nog over. In de spits is de spoeling bovendien ook flinterdun met enkel Jelle Vossen en de wispelturige Wesley Moraes. MPH en de zijnen moeten maar hopen dat er topschutter Vossen, al goed voor 15 goals, niks overkomt. De match tegen STVV van zondag komt trouwens ook te vroeg voor Lex Immers. Claudemir en Poulain hopen zaterdag weer op het trainingsveld te staan. Afwachten of zij de slotmatch in Jan Breydel halen.