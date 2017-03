Portugees Fernandes blijft twee jaar langer bij STVV

Lander Verhoeven

9/03/17 - 18u02 Bron: Belga

Ruben Fernandes © photo news.

De Portugese verdediger Ruben Fernandes heeft vandaag een nieuw contract getekend bij STVV. Fernandes, momenteel bezig aan zijn tweede seizoen op Stayen, verlengde voor twee seizoenen met een optie op nog een extra seizoen.

De 30-jarige Fernandes, een centrale verdediger, kwam in de zomer van 2015 transfervrij over van de Portugese eersteklasser Estoril. Hij kwam de afgelopen twee seizoenen tot 57 optredens voor de Kanaries. Daarin scoorde hij vijf keer.



STVV staat momenteel op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League. De Haspengouwers zijn al zeker van het behoud en kunnen in play-off II nog strijden voor een Europees ticket.