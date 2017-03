Lokeren-doelman Copa getuigt op proces: "Ik, seks met die vrouw? Bewijs dat maar"

Door: Erwin Verhoeven

9/03/17 - 07u23

© belga.

"Nee! Nee!" Hij zei het twee keer. Zoals hij soms penalty's stopt in twee tijden. Barry Boubacar Copa, de doelman van Sporting Lokeren, heeft naar eigen zeggen geen relatie gehad met Ann Ryckebusch, de vrouw die door haar minnaar Jan Bontinck - naar diens zeggen toch - vermoord werd toen ze hem in het gezicht gooide dat 'die zwarten' veel beter in bed waren dan hij.

Een beetje meer onwennig dan bij het betreden van een voetbalveld, zo verscheen Barry Boubacar Copa gisteren voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. De populaire keeper en ex-Lokerenspeler Aboubacar Fofana moesten getuigen op het proces over de moord op Ann Ryckebusch (48) uit Lochristi. Fofana daagde niet op. Ryckebusch - bediende in de Mercedes-garage in Lokeren - werd op 18 mei 2013 vermoord door haar minnaar en collega Jan Bontinck uit Haaltert. Die twee hadden een aantal jaren een relatie. Maar de fut was daar wat uit. Ryckebusch wilde weer voor haar man en haar gezin kiezen. Bontinck kon dat moeilijk verteren. Hij lokte haar in april en mei 2013 nog twee keer naar zijn flat. De laatste keer zou ze de fatale woorden over de bedkwaliteiten van 'die zwarten' gesproken hebben.



Barry Boubacar Copa voelde zich alvast niet aangesproken. "Ik kende die vrouw wel, ja. Van toen ik mijn eerste auto daar moest gaan halen. Wanneer? Ik speel bij Lokeren sinds 2009. Het moet dus rond die tijd geweest zijn."

Voorzitter: "Hoe was haar karakter?"

Copa: "Ik kende haar niet echt. Enkel door het werk."



