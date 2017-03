Stuivenberg opent boekje over zijn samenwerking met Louis Van Gaal: "De rol die ik kreeg van hem was uniek"

Lander Verhoeven

Voor Albert Stuivenberg naar Racing Genk kwam, was hij een tijd lang de rechter hand van de Nederlander Louis Van Gaal. Nu heeft de voormalige assistent van Manchester United verteld aan de Engelse krant Mirror hoe het was om te werken onder de flamboyante coach. Het valt vooral op hoe groot zijn takenpakket was in vergelijking met dat van de hoofdcoach.

De samenwerking dateerde al van bij het nationale elftal van Nederland. Toen was Louis Van Gaal bondscoach en Stuivenberg trainer van de beloften. Later toen Van Gaal naar 'The Red Devils' trok om de ontslagen Moyes op te volgen, nam die Stuivenberg mee. De twee hielden het samen twee jaar uit bij Manchester United.



De trainer van Genk is lovend over die periode: "De rol die ik kreeg op Old Trafford was uniek. Ik kreeg ontzettend veel verantwoordelijkheden en vertrouwen van Van Gaal." Het valt vooral op hoeveel taken Stuivenberg uitvoerde in plaats van de hoofdcoach. "Ik had de leiding over de trainingen van het eerste team in de sessies voor de wedstrijden. Verder deed ik ook de voorbeschouwing in de kleedkamer en na de wedstrijd maakte ik de analyses voor het team en de spelers individueel."



Door deze uitspraken vragen mensen zich af wat Louis Van Gaal dan wel deed als trainer buiten de opstelling maken en de media amuseren met sappige quotes. Toch is Stuivenberg wel enthousiast over de samenwerking: "Van Gaal gaf me de kans om mezelf te ontwikkelen op het hoogste niveau en op clubniveau."