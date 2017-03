Buffalo's willen vanaf volgend seizoen maandagvoetbal: "Dat we nog niet in play-off 1 zitten, komt door Europees voetbal"

Door: Rudy Nuyens

Bij AA Gent ziet men in dat maandagvoetbal na een Europa Leaguewedstrijd dit seizoen nog moeilijk haalbaar is. Volgend seizoen wil het die mogelijkheid wél.

Hoewel er volgens Pro League-CEO Pierre François twee jaar geleden al vastgelegd werd dat die mogelijkheid op maandagvoetbal bestaat tijdens de play-offs, stelde Michel Louwagie: "We kunnen begrijpen dat het moeilijk ligt om de regels tijdens het seizoen te veranderen. Maar naar volgend seizoen toe moeten clubs die Europees spelen die mogelijkheid op maandagvoetbal wel krijgen. Dat zal ook ons standpunt zijn op de volgende algemene vergadering van de Pro League." Die vindt op 20 maart plaats.



"Als wij nu nog niet in play-off 1 zitten, dan heeft dat te maken met ons zwaar Europees parcours", zegt Louwagie. "Zo hadden wij op donderdag een zware Europese verplaatsing naar Donetsk en moesten wij de zondag daarop naar Eupen. Dát willen we voortaan absoluut vermijden, want dat kost punten."



"Er zijn veel parameters waarmee je rekening moet houden. Het is niet onze bedoeling om iedereen op maandag te laten spelen, we begrijpen dat supporters en kleinere clubs daar niet voor zijn. Als wij op donderdag thuis spelen in de Europa League, is een thuiswedstrijd in de competitie op zondag haalbaar. Maar hebben we een zware Europese verplaatsing op donderdag, geef ons dan op maandag een thuiswedstrijd. Wij vragen niet dat een andere club op maandag een thuismatch moet organiseren."