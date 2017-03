Wie niet horen wil, moet lopen bij Standard: 16 trainingen en minstens 8 uur per dag op de club

Stijn Joris

8/03/17 - 09u35

© Sebastien Smets/Photo News.

De leuze is zo oud als de straat, maar Aleksandar Jankovic past ze deze week toe in Luik: wie niet horen wil, moet voelen. De trainer van Standard legt zijn spelers na de pijnlijke nederlaag in Moeskroen een loodzwaar trainingsprogramma op.

Aleksandar Jankovic zet ook vandaag zijn strenge trainingsregime door. De Servische coach kondigde na de schabouwelijke vertoning in Moeskroen aan dat de spelers zich aan een loodzwaar trainingsprogramma mochten verwachten. "De mentaliteit zit fout bij alle spelers", zei Jankovic. "Ze zullen het nu snel begrijpen. Het programma voor de komende drie weken zal nadrukkelijk veranderen. Ze zullen samen mogen afzien op training." Hij hield woord. Zondag kregen de Rouches hun programma voor de week. 16 trainingen in plaats van de gebruikelijke zes of zeven.



Maandag begon het strakke schema met een ochtendloop om 9u en twee trainingen om 10.30u en 14.30u. Gisteren deed Jankovic er nog een schepje bovenop. De spelers moesten zich al om 7.30u op de club aanmelden. Jankovic kwam als eerste op de club toe met in zijn zog onder meer Scholz, Legear en Edmilson. Om 8u trokken ze naar het naburige Bois Saint-Jean voor een bosloop. Na een gezamenlijk ontbijt volgde de eerste training om 10.30u. De spelers lunchten samen en kregen daarna een uitgebreide debriefing voorgeschoteld in plaats van de tweede training van de dag.



In december van 2014 greep Venanzi - toen nog ondervoorzitter - al eens gelijkaardig in. Hij vond toen dat het welletjes was geweest met de "Club Med" bij Standard en eiste dat zijn spelers voortaan van 's ochtends tot 's avonds op de club aanwezig waren. Jankovic doet dat over. Ook morgen moet iedereen zich om 7.30u melden en staan er drie trainingen geprogrammeerd. In plaats van de gebruikelijke drie tot vier uur, spenderen de spelers van Standard deze week meer dan acht uur per dag op de club en daar zijn profvoetballers nu eenmaal gevoelig voor. De Serviër krijgt links en rechts met wat gemor van zijn spelersgroep te maken, maar hij is ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is om iedereen weer op scherp te zetten. Tegelijk neemt Jankovic een groot risico. Als de spelersgroep zich straks tegen hem kant, betaalt hij mogelijk het gelag aan het einde van de rit.