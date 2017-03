Supporters Moeskroen massaal naar Guldensporenstadion

Lander Verhoeven

7/03/17 - 16u57 Bron: Belga

© photo news.

In de strijd om het behoud neemt Moeskroen het zondag op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League in het Guldensporenstadion op tegen Kortrijk. Enkel bij winst houden de Henegouwers hun kansen op behoud gaaf. Het kan in de levensbelangrijke wedstrijd wel rekenen op de steun van een volledig uitverkocht bezoekersvak, zo maakte Moeskroen vandaag bekend.