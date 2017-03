Westerlo-spits De Ceulaer is twee speeldagen geschorst

Door: redactie

Westerlo zal in zijn strijd voor het behoud op de dertigste speeldag van de Jupiler Pro League niet kunnen rekenen op Benjamin De Ceulaer. De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de aanvaller van de Kemphanen vandaag drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en een boete van 800 euro opgelegd. Westerlo zal allicht in beroep gaan tegen het vonnis.

In de slotfase van de 0-4 thuisnederlaag tegen KV Oostende op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League trapte De Ceulaer met de studs van zijn rechterschoen op de enkel van Brecht Capon. Scheidsrechter Nicolas Laforge bestrafte de overtreding met een gele kaart, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie werd de aanvaller van Westerlo alsnog vervolgd.



Bondsprocureur Gilles Blondeau stelde de intentie van De Ceulaer in vraag. "Op het laatste moment lijkt hij zijn been te strekken. Daardoor stel ik me de vraag of hij de bal of de man wilde raken. Hoe dan ook is de intensiteit waarmee De Ceulaer zijn tegenstander tegemoet gaat veel te hoog", zei Verhaegen, die drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) vorderde.



Belangrijkste wedstrijd van de geschiedenis

Westerlo bepleitte de vrijspraak. "De scheidsrechter, de vierde official en de grensrechter hebben de fase goed kunnen zien. Waarom zou de Reviewcommissie de beoordeling van drie leden van het scheidsrechterskorps in twijfel moeten trekken? De scheidsrechter heeft zich niet manifest vergist en het betreft hier zeker geen manifeste overtreding, zoals spugen, bijten of bewust onderuit maaien. Volgens de FIFA-wetgeving (77 A en B) is hier dus ook geen reden om op basis van tv-beelden tot vervolging over te gaan", stelde Westerlo-raadsman Wim Van Hove, die De Ceulaer als een belangrijke strijdkracht ziet in de strijd voor het behoud.



"De club staat zondag voor een van de belangrijkste wedstrijden van zijn geschiedenis." Benjamin De Ceulaer wilde benadrukken dat hij geen gemene speler is. "Op de beelden lijkt het ook erger dan het in werkelijkheid is. Het is weliswaar een bruuske tackle, dit hoort niet op een veld. Maar ik raak wel eerst de bal en ik strek mijn been helemaal niet. Ik heb me meteen geëxcuseerd bij Capon", zei de Westelse aanvaller.



De Geschillencommissie had geen oren naar een vrijspraak en bestendigde de vordering van het Bondsparket. "Ter zitting bevestigde scheidsechter Laforge dat een rechtstreekse uitsluiting op zijn plaats was geweest. De televisiebeelden tonen duidelijk dat De Ceulaer de bal niet speelde en met zijn tackle de fysieke integriteit van Capon in gevaar bracht", verklaarde voorzitter Luc De Mot.



De Ceulaer is geschorst voor de uitwedstrijd op het veld van KRC Genk. Als Westerlo zich verzekert van het behoud, mist hij ook de eerste wedstrijd van Play-Off II.