Bondsparket wil Westerlo-spits De Ceulaer twee speeldagen schorsen

7/03/17 - 13u58 Bron: Belga

Benji De Ceulaer. © belga.

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil Benjamin De Ceulaer een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief, en een boete van 800 euro opleggen. Die sanctie heeft de Bondsprocureur vandaag gevorderd ter zitting van de Geschillencommissie.

In de slotfase van de 0-4 thuisnederlaag tegen KV Oostende op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League trapte De Ceulaer met de studs van zijn rechterschoen op de enkel van Brecht Capon. Scheidsrechter Nicolas Laforge bestrafte de overtreding met een gele kaart, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie werd de aanvaller van Westerlo alsnog vervolgd.



Westerlo moet zich op de slotspeeldag verzekeren van het behoud. De Kemphanen zakken zondag af naar Genk met een voorsprong van twee punten op rode lantaarn Moeskroen, dat tegen KV Kortrijk speelt.



Door de vordering van het Bondsparket dreigt De Ceulaer geschorst te zijn voor de match in Genk. Als Westerlo zich in 1A handhaaft, riskeert hij ook de eerste match van Play-off II te missen. Later vandaag maakt de Geschillencommissie zijn vonnis bekend. Westerlo bepleitte alvast de vrijspraak.