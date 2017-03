Manager Diaby ziet vervolg seizoen na nieuwe blessure in het water vallen: "Dit was niet het plan"

Door: redactie

7/03/17 - 08u36

Abdoulay Diaby. © photo news.

"Zeven keer vallen, acht keer opstaan #nooit opgeven." Op Instagram houdt Abdoulay Diaby (25) er nog de moed in, maar het valt af te wachten of hij Club in de play-offs nog iets zal kunnen bijbrengen. Tot grote spijt van zijn manager Tonci Martic.

Nog maar eens pech voor Diaby, in het verlengde van zijn schijnbaar vervloekte seizoen. Het is weliswaar afwachten of het effectief om een scheurtje in de adductoren gaat en hoelang de Malinees dan out zal zijn. Maar op zijn minst is dit opnieuw een ferme stap achteruit. "Net op het moment dat Abdou me zei dat hij de vorm voelde komen", vertelt Tonci Martic, ex-Moeskroen en tegenwoordig spelersmakelaar.



Helaas voor Diaby, voelde hij in Genk ook een nieuwe blessure komen. Variatie op hetzelfde thema. Het is dit seizoen nog niet anders geweest. Van de voorbereiding over de winterstop tot nu.



"Een seizoen vol problemen", zucht Martic. "Hij heeft heel veel tijd verloren." Vooral de buikspieren (pubalgie) speelden hem parten. "Een verraderlijke blessure. Die vaak sluimert. En op het moment dat je denkt dat je er vanaf bent, duikt het weer op. Ik kan het weten, want ik ben er indertijd zelf aan geopereerd geweest."



Moet Diaby onder het mes? En wat betekent dit nu voor een mogelijke transfer? Lees het allemaal op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts één euro.