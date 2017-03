Cordaro en De Schutter riskeren twee speeldagen schorsing

Door: redactie

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevorderd als minnelijke schikking voor Alessandro Cordaro (Zulte Waregem) en Niels De Schutter (Waasland-Beveren). Beide spelers werden zaterdag op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Halverwege de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Westerlo (2-2) moest Zulte Waregem zonder Cordaro voort. De flankaanvaller van Essevee werd door scheidsrechter Bram Van Driessche uitgesloten na een stevige tackle op Daniel Christensen. Indien Zulte Waregem het strafvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, mist Cordaro de competitiewedstrijd in en tegen Eupen (12 maart) en de bekerfinale tegen KV Oostende (18 maart).



Waasland-Beveren moest in de thuiswedstrijd tegen AA Gent (2-3) al na een kwartier met een man minder voort. Scheidsrechter Nicolas Laforge duwde De Schutter de rode kaart onder de neus, nadat de verdediger van de Waaslanders op de enkel van Thomas Matton was gaan staan. Door de vordering van het Bondsparket dreigt De Schutter de verplaatsing naar RSC Anderlecht (12 maart) en de eerste speeldag van play-off 2 (weekend van 2 april) aan zich voorbij te moeten laten gaan.



Indien de clubs niet akkoord gaan met de sanctie, moeten ze zich morgen met hun speler verantwoorden voor de Geschillencommissie.