Operatie voor Diaby?

6/03/17 - 08u17

Neen, dit wordt niet het seizoen van Abdoulay Diaby. De Malinees viel in op het uur en moest in de slotfase geblesseerd naar de kant. Onderzoek moet de komende dagen uitwijzen hoe erg het gesteld is met Diaby. Wellicht heeft hij een scheurtje in de adductoren en is hij meerdere weken out. Al vreesde Preud'homme zaterdag dat het opnieuw om diens slepende blessure aan de buikspieren zou gaan. "We hebben die pubalgie proberen op te lossen met rust en aangepaste trainingen", zei MPH. "Het ging beter, daarom brachten we hem geleidelijk, om hem eventueel negentig minuten te laten spelen tegen STVV. En hem zo klaar te krijgen voor de play-offs." Hoewel hij dit seizoen letterlijk nog niets bijbracht - Diaby staat nog altijd op nul goals -, hoopte Preud'homme hem toch als joker te kunnen inzetten. Die kansen slinken nu weer. Zelfs als het niet om de buikspieren gaat. "We gaan naar een operatie, zo simpel is dat", aldus nog MPH. Ook dat lijkt voorbarig. De kans dat Diaby onder het mes moet, bestaat effectief, maar het is afwachten wat het onderzoek uitwijst.