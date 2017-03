Vanhaezebrouck sneert naar Club: "Wij laten Europa niet schieten"

Door: redactie

6/03/17 - 08u14

Hein Vanhaezebrouck. © photo news.

De discusssie over de mogelijkheid om de drie Belgische clubs in de Europa League wat meer recuperatietijd te bezorgen, beroert ook de trainers . Hein Vanhaezebrouck geeft een flinke sneer aan Club Brugge, zonder de kampioen van vorig jaar bij naam te noemen.

In de aanloop naar de twee laatste speeldagen in de competitie en het Europees voetbal dat daar doorheen loopt, liet Michel Preud"homme in navolging van Vincent Mannaert nog eens duidelijk verstaan dat Club Brugge niet wil toegeven aan uitzonderingsmaatregelen voor clubs die Europees doorgaan. Hein Vanhaezebrouck maakte van de gelegenheid gebruik om te reageren. "Ik heb de focus zondag op KV Mechelen gelegd, maar vanaf maandag leg ik die op Genk", zegt de coach van AA Gent. "Wij hopen donderdag 20.000 mensen in ons stadion te hebben, wij kunnen die niet zomaar in de kou laten staan. Je kan die match niet zomaar laten passeren en zeggen dat zondag het belangrijkste is. De match tegen Mechelen van zondag is uiteindelijk de belangrijkste, maar wij zijn niet de club die zegt: "Laat Europa maar schieten, we gaan zeven jonkies zetten". Dat doen wij niet."



De verwijzing naar Club Brugge is niet mis te verstaan. "Maar gelukkig zijn wij niet alleen", aldus Vanhaezebrouck. "Gelukkig denken Genk en Anderlecht ook zo. En dat zal ervoor zorgen dat we nog een aantal jaren de kampioen in de Champions League kunnen krijgen, wie dat dan ook is. Of dat dan een club is die er alles aan doet of niet, laat ik in het midden. Maar wij kunnen die Europa League niet laten schieten, ook al gaan we daar achteraf misschien spijt van hebben."



Lees het volledige discours van Vanhaezebrouck op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts één euro.