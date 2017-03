Degryse: "KV Mechelen is Vlaams, herkenbaar en sympathiek"

Marc Degryse

In zijn 'hattrick' analyseert Marc Degryse naar goede gewoonte het afgelopen voetbalweekend. Onze huisanalist heeft onder meer aandacht voor een twijfelend Club Brugge, de strijd onderaan met Moeskroen en Westerlo en het sympathieke KV Mechelen.

"KV Mechelen hééft iets. Het leeft bij de mensen. Yannick Ferrera heeft er een aanstekelijke ploeg van gemaakt. Ik moest denken aan wat hij zei toen ik hem ging interviewen voor deze krant. Ik vroeg hem wat voor soort trainer hij was. En hij antwoordde: 'Ik leg graag de nadruk op mentaliteit'. Wel, dat zie je terug in het voetbal van KV Mechelen.



Een groep sjotters zonder vedettentrekjes die negentig minuten de mouwen opstropen. Kijk naar de namen van de drie doelpuntenmakers tegen Anderlecht: De Witte, Vanlerberghe en Matthys. KV Mechelen is Vlaams, herkenbaar en sympathiek. Zondag in Gent hebben ze drie voordelen op hun tegenstander: ze hebben voldoende aan een punt, AA Gent moet donderdagavond om 21u nog aan de bak, en ze kunnen spelen met een 'niets moet'-mentaliteit, terwijl de druk voor Gent bijzonder groot zal zijn.



Eerlijk? Ik heb enkele weken geleden voorspeld dat Gent en Charleroi play-off 1 zouden halen en ik ga nu niet meer veranderen van mening. Al moet ik toegeven dat ik niet honderd procent meer zeker ben. KV Mechelen en Yannick Ferrera doen mij twijfelen. En als ze het tóch halen, zullen ze een aanwinst zijn voor play-off 1, met name in hun vijf uitverkochte thuiswedstrijden."



