Clubfans misnoegd na 'assist' Delferière bij 1-0 Genk, maar wie herinnert zich deze goal uit slotmatch van vorig seizoen nog?

Door: redactie

5/03/17 - 21u43

© Twitter.

video

Een bal die afwijkt op een scheidsrechter (die een dood voorwerp is) en vervolgens een goal oplevert, het is altijd een beetje knullig en jammer. Gisteren overkwam het Sébastien Delferière in de topper tussen RC Genk en Club Brugge. Na amper 5 minuten devieerde die een bal van Ruslan Malinovskyi onfortuinlijk in de loop van Aly Samatta en die maakte er 1-0 van. Balen was het voor blauw-zwart en vooral dan voor Bjorn Engels, die door de tussenkomst van Delferière op het verkeerde been werd gezet. Op Twitter kwam er al snel heel wat reactie op het 'optreden' van de ref. Niet in het minst uit Brugse hoek.



Terecht? Dat oordeel laten we aan u over, maar het volgende is wel opvallend: Club Brugge scoorde vorig seizoen zélf een doelpunt via een afgeweken bal op de scheidsrechter. Dat was in de slotmatch van play-off 1 tegen KV Oostende (2-2). 'De Kustboys' verspeelden door de ongelukkige interventie van de spelleider de bal waarna de kersverse landskampioen snedig kon counteren. Topschutter Abdoulay Diaby nam het geschenk uiteindelijk dankbaar in ontvangst voor zijn 16de van het seizoen. U raadt trouwens nooit wie toen de scheidsrechter was: jawel, ene Sébastien Delferière. Een keertje in het voordeel van Club en en keertje in het nadeel mogen we dus besluiten. Bekijk hieronder nog eens de bewuste beelden vanaf 1'30"!