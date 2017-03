Supportersfederatie Belgian Supporters verzet zich tegen maandagavondvoetbal

Door: redactie

5/03/17

© belga.

De overkoepelende supportersfederatie 'Belgian Supporters' kant zich tegen de invoering van maandagavondvoetbal in de Jupiler Pro League, zo heeft de ledenvergadering van de Supportersfederatie dit weekend beslist. "In het hele debat over maandagvoetbal hebben we nog niemand gehoord over het belang van de supporters. Nochtans vormen zij het hart van voetbal", klinkt het in een mededeling.