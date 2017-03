Frustratie zit diep bij Westerlo: "Hadden gehoopt dat Standard normaal zou doen, maar dat was blijkbaar te veel gevraagd"

Door: Glenn Bogaert

5/03/17 - 14u15 Bron: Radio 1

© photo news.

De redding was nabij voor Westerlo, maar in minuut 92 zorgde Sander Coopman van Zulte Waregem voor een uppercut van jewelste. 2-2 en door de verrassende thuiszege van rode lantaarn Moeskroen tegen Standard (1-0) moeten 'De Kemphanen' van Jacky Mathijssen volgende week thuis tegen RC Genk nog vol aan de bak om degradatie naar 1B te vermijden. En dat zorgde gisteravond voor diepe ontgoocheling en bittere frustratie in het Westelse kamp.

Maxime Annys heeft in zijn carrière al heel wat meegemaakt, maar wist het gisteren na die late gelijkmaker van Essevee ook niet meer. De 30-jarige middenvelder van Westerlo liet zijn ontgoocheling de vrije loop bij Radio 1: "Het was heel stil in de kleedkamer, dit is zo zuur. Op een bepaald moment mis je de kansen op 1-2, 1-3 of 1-4 en dan weet je dat het moeilijk wordt. We kwamen zo vaak in een één tegen één situatie en dwongen voldoende kansen af, maar de bal ging er niet in. En dan zetten zij natuurlijk nog alles op alles. Eerst is er die voorzet van Cordaro die binnen waait en die 2-2 is een flodderbal tegen de paal die in doel valt."



De hemel viel dan ook op het hoofd van Annys en zijn maats: "Dit is zeer zwaar te verteren voor ons. We wisten wat de tussenstand was in Moeskroen en hadden gehoopt dat Standard normaal zou doen, maar blijkbaar was dat te veel gevraagd. Het toont nog maar eens aan dat je nooit naar een ander moet kijken. We zullen het zelf moeten doen. Het scheelde drie minuten of we waren gered, dus ja dit is een bittere pil voor ons." Annys werd zelf gewisseld, was er een blessure in het spel? "Nee ik heb gewoon veel gegeven en had daardoor krampen in de hamstrings. Ik had het gevoel dat we nog alles op alles gingen moeten zetten. Bijgevolg vond ik het wijs om mijn wissel te vragen, zo konden we een frisse jongen laten inkomen. Verder is er met mij niks aan de hand."