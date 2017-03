Wie verovert laatste twee plaatsen in play-off 1? Dit zijn de mogelijke scenario's op de slotspeeldag

Door: redactie

De strijd om play-off 1 dit jaar is ongetwijfeld de spannendste ooit. Vier ploegen maken op de slotspeeldag nog altijd kans om de laatste twee plaatsjes weg te kapen. Club Brugge, Anderlecht, Zulte Waregem en Oostende zijn al zeker van de partij. Voor KV Mechelen, Charleroi, AA Gent en Racing Genk wordt het nog bibberen en beven volgende week zondag. Dit zijn de mogelijke scenario's op de slotspeeldag.

KV Mechelen en Charleroi liggen na 29 speeldagen in polepositie om de laatste twee felbegeerde play-off 1-tickets weg te kapen. KV Mechelen (48 punten) wacht wel een moeilijke verplaatsing naar rechtstreekse concurrent AA Gent. Bij winst of een gelijkspel is Malinwa altijd zeker van play-off 1. Als de bezoekers toch de boot ingaan, blijven ze enkel in de top 6 als Charleroi verliest én Genk bij een zege niet uitkomt op een beter doelsaldo (+8 voor Mechelen tegenover +1 voor Genk op dit moment).



Charleroi

Ook Charleroi (48 punten) mag dromen van play-off 1. De Carolo's gaan op bezoek bij Lokeren dat nergens meer voor speelt en zijn zowel bij winst als bij een gelijkspel zeker van een plekje in de top 6. Als Charleroi verliest, kan het zich enkel nog redden als Gent verliest én Genk niet wint.



AA Gent

Voor AA Gent (47 punten) is het eenvoudig. Bij winst tegen KV Mechelen verzekert het zich altijd van play-off 1. Bij een nederlaag is het automatisch veroordeeld tot play-off 2. Bij een gelijkspel zijn de manschappen van coach Hein Vanhaezebrouck enkel van de partij in play-off 1 als Genk niet wint én Charleroi verliest.



Racing Genk

Racing Genk (45 punten) tot slot heeft de slechtste kaarten in handen. Zelfs bij winst op het veld van Westerlo zijn de Limburgers niet zeker van play-off 1 tenzij Charleroi in Lokeren tenonder gaat en Gent niet wint van KV Mechelen. Ook een tweede scenario is nog mogelijk. Als Genk wint is het zeker van play-off 1 als Charleroi verliest, Gent wint en de troepen van coach Stuivenberg zelf een beter doelsaldo dan KV Mechelen laten optekenen. Bij een gelijkspel of een nederlaag is play-off 2 altijd een feit.