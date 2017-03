Preud'homme maakt zich kwaad: "Tien lammetjes op het veld"

Michel Preud'homme. © photo news.

Club Brugge liet vandaag de kans liggen om Racing Genk definitief uit de play-off 1-race te duwen én uit te lopen op Anderlecht. In de Luminus Arena liep het al tegen zijn zevende nederlaag van het seizoen aan. Michel Preud'homme wond zich na afloop op over de zwakke prestatie van zijn ploeg. "Wat kan ik nog doen? Het blijven inpompen. Dat doe ik nu al drie jaar..."

"Vorig jaar kregen we in de play-offs hier vier goals om de oren. Dan weet je dat je scherp moet zijn van bij de start. En toch beginnen we zo aan de wedstrijd. We waren als tien lammetjes tegen tien tijgers. We hadden gerust vijf of zes goals kunnen incasseren. Gelukkig pakt Butelle enkele goede ballen", maakte Preud'homme zich kwaad na affluiten.



"Als je niet gewaarschuwd bent, kun je je laten verrassen. Maar ik heb ze gewaarschuwd! Wat ik daar als coach dan nog aan kan veranderen? Het blijven inpompen. Dat doe ik nu al drie jaar. Het gaat niet vanzelf bij deze spelersgroep, dus moet ik het er inpompen door hard te zijn."



Diaby

In het slot viel invaller Abdoulay Diaby uit met een blessure. "Het is afwachten hoe ernstig de schade is. Als het opnieuw pubalgie is, dan zal hij geopereerd moeten worden", besloot Preud'homme.