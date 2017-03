Kanaries trekken aan langste eind in match zonder inzet

Lander Verhoeven

4/03/17 - 21u51

Sint-Truiden won met 2-1 van Eupen. Ze maakte het verschil door hun frisheid aan het begin van elke helft. Zo maakte Vetokele al na acht minuten de 1-0 en Gerkens zorgde voor de 2-0 op amper één minuut tijd na de rust. Eupen drukte daarna door en kwam nog terug tot 2-1 via Sylla. De ploegen hadden allebei niets meer te winnen of te verliezen. Ze waren al gered en veroordeeld voor play-off 2.

Igor Vetokele was goed voor een doelpunt en een assist, maar moest wel met een blessure naar de kant

De Kanaries hadden er duidelijk zin in en gingen offensief van start. Dit resulteerde in een snelle voorsprong door Igor Vetokele. Al na acht minuten knalde de spits de bal binnen na wat geklungel voor het doel van Van Crombrugge. Eupen nam het na de achterstand over en kwam veel beter voor de dag. Zo gingen ze uitvoerig op zoek naar de gelijkmaker via Onyekuru en Brüls, maar ze miste precisie in de afwerking. Tien minuten voor de rust kopte Brüls op vier meter van STVV-doelman Pirard onbegrijpelijk over. Na de tegenstoot van de Pandas, nam de thuisploeg het heft weer in handen en creëerde ze enkele kansen. Maar Van Crombrugge werd niet echt meer op de proef gesteld.



De rust op Stayen had een goed effect op Sint-Truiden. Onmiddellijk na de aftrap verdubbelde Gerkens de voorsprong voor STVV. Na een knappe actie en een-tweetje met Vetokele maakte de middenvelder de 2-0. Eupen werd wakker geschud door de 2-0 en begon mooi te combineren, eerst via Onyekuru die nog miste. Maar niet veel later was het wel raak, de bal viel voor de ingevallen Sylla en die werkte rustig af. Er was protest voor buitenspel, maar scheidsrechter Lardot keurde de 2-1 goed. Sint-Truiden moest hierna noodgedwongen afscheid nemen van Vetokele. De maker van het openingsdoelpunt verliet op de brancard het kunstgras, na een trap van Blondelle. De Pandas gaven niet op en zochten nog tevergeefs naar de gelijkmaker. Toch was het STVV dat nog dichter bij de 3-1 kwam, zo troffen ze in de slotfase nog twee keer het doelhout.