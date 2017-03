Perbet en Kubo bezorgen AA Gent zege tegen tienkoppig Waasland-Beveren

Door: redactie

Het heeft AA Gent bloed, zweet en tranen gekost, maar de Buffalo's wonnen vanavond met 2-3 van Waasland-Beveren en houden zo hun kansen op deelname aan PO1 intact. AA Gent maakte na de pauze tegen een tienkoppig Waasland-Beveren een 1-2 achterstand ongedaan. De Japanner Kubo zorgde in de laatste twintig minuten voor de verlossende treffer. Door de late gelijkmaker van Charleroi tegen KV Kortrijk is AA Gent wel pas zevende, maar volgende week volgt het beslissende duel tegen KV Mechelen.

Hein Vanhaezebrouck moest door de afwezigheid van sterkhouders Asare, Neto en Milicevic flink sleutelen aan zijn basiself. Het ontbreken van dit drietal was duidelijk te merken. AA Gent speelde slordig en voetbalde zelfs na de vroege rode kaart voor de Schutter nauwelijks kansen bij elkaar. Het doelpunt viel zelfs aan de overzijde. Myny verzilverde de perfecte assist van Langil. Met de rust in zicht maakte AA Gent dan toch gelijk. Perbet - wie anders? - buffelde een gemeten voorzet van Kalu in de winkelhaak.