Moeskroen mag blijven hopen op de redding na zege tegen Standard

Bavo Boutsen

4/03/17 - 21u53

© photo news.

Moeskroen mag nog steeds dromen van een verlengd verblijf in eerste klasse. De Henegouwers wonnen terecht tegen Standard. Diedhiou zorgde in de eerste helft voor de verdiende voorsprong. Na de rust flirtte de thuisploeg dan lang met de dubbele voorsprong, maar die bleef uit. Standard zette daar al bij al weinig tegenover en zo kon de thuisploeg de zege toch binnenrijven. Door het gelijkspel van Westerlo op het veld van Zulte Waregem blijft zo dus alles speelbaar op de slotspeeldag volgende week.

Bij verlies in eigen huis was Moeskroen altijd veroordeeld tot degradatie, dus wisten de Henegouwers wat hen te doen stond. Coach Rednic zette Trezeguet vooraf op de bank, maar ook zonder de Egyptenaar tussen de lijnen toonde de thuisploeg meteen drang naar voren. Standard reageerde aanvankelijk niet verrast en voetbalde vlot mee, maar zakte gaandeweg steeds dieper weg. De talrijk opgedaagde supporters - een zeldzaamheid op Le Canonnier - konden het spektakel wel smaken, maar moesten lang wachten op de eerste echte kans.



Die kwam er dan halverwege de eerste periode. Kabasele kopte een voorzet strak richting doel, maar Gillet reageerde alert. Op het half uur was diezelfde Kabasele alweer dicht bij een goal, maar opnieuw lag Gillet in de weg. Tussendoor was een vrije trap van Hubert ook nog boven op de lat gevallen. Even later was het dan wel raak voor de thuisploeg: Diedhiou duwde een scherp uitgespeelde counter tegen de touwen. In de slotseconden van de eerste helft miste diezelfde Diedhiou een reuzekans op een dubbele voorsprong. Zo bleef het bij 1-0 bij de rust.



Gillet voorkomt erger

Standard had dus weinig reden tot vieren na de eerste helft. Dat veranderde niet meteen in de tweede helft, Moeskroen bleef de kansen opstapelen. Eerst trof een doorgebroken Markovic de paal, meteen daarna duwde uitblinker Gillet een kopbal van Hubert via de kruising uit zijn kooi. Daarna leek het beste er af bij de ploeg van Rednic, Standard voelde zijn kans en nam de controle stilaan over. In de slotfase viel er dan nauwelijks nog iets te beleven. Moeskroen probeerde in de eerste plaats de voorsprong vast te houden en slaagde daar ook in.



Hoop blijft levend

Ondanks het feit dat de zege in de lucht hing, was de sfeer in het stadion helemaal weggezakt. Door de nakende uitzege van Westerlo leek de degradatie immers een feit. Tot in de toegevoegde tijd Zulte Waregem zorgde voor de gelijkmaker en zo Moeskroen plots weer in de race zit voor het behoud. Le Canonnier ging begrijpelijk helemaal uit zijn dak. Volgende week moet Moeskroen naar Kortrijk. Westerlo ontvangt thuis Racing Genk, dat zelf nog een waterkansje heeft op deelname aan play-off 1.