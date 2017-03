Feestje zonder glans: KVO zeker van play-off 1 dankzij puntje tegen Lokeren

Door: Glenn Bogaert

4/03/17 - 21u50

Yves Vanderhaeghe en Patrick Deman zagen KV Oostende allesbehalve schitteren tegen Lokeren, maar mogen wel het play-off 1-ticket vieren. © photo news.

Bedroevend, zwak, saai, kansenloos en inspiratieloos. Adjectieven genoeg om de verschrikkelijk zwakke match tussen KV Oostende en Lokeren te beschrijven. Al zullen ze er aan het zeetje niet wakker van liggen want play-off 1 is door de 0-0 in de Versluys Arena helemaal binnen voor het 'weireldploegsje' van Marc Coucke. Het kan nu volgende week op het veld van Standard nog rust z'n wedstrijdje afhaspelen en intussen uitkijken naar wie de andere twee teams zijn die nog mogen meedoen in de eindspurt richting de landstitel.

Een schamel puntje, meer had KV Oostende niet nodig om zekerheid te verwerven over play-off 1. Een formaliteit, nietwaar? Zeker als de tegenstander naar de naam Lokeren luistert. Sinds die knappe 4 op 6 tegen Anderlecht en Brugge toch wat op de dool. Een match zonder inzet voor de Waaslanders, maar dat betekende niet dat het opendeurdag werd aan het zeetje. Na een sterke start van de 'Kustboys' met vooral een alomtegenwoordige Dimata, hou die straks maar eens in Oostende, en een bedrijvige Marusic groeide Lokeren in de match. Leverde dat veel kansen op? Niet echt, De Sutter kon eens van dichtbij trappen, maar stond wel buitenspel. Aan de overkant talmde Dimata na een prinsheerlijke assist van Berrier dan weer te lang en trapte Godeau in het slot nog nipt over.



Het werd er niet beter op...

En na de rust? Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal met Oostende dat goed uit de startblokken schoot, maar al snel weer gas moest terugnemen en zo toch moest uitkijken voor een tegenprik. Gelukkig voor de thuisploeg was Lokeren, zonder De Sutter die in de kleedkamer was gebleven, totaal onmondig. Terki was de enige die Dutoit een béétje kon bedreigen, maar daar bleef het bij. Aan de overkant zorgde Branislav Ninaj ei zo na voor de owngoal van het jaar. Een relatief onschuldige voorzet draaide na een totale miskleun van de centrale verdediger bijna voorbij Copa in doel. Pas in de ultieme slotfase nog eens een échte kans voor Oostende, maar invaller Zarko Tomasevic kopte ondanks de nodige tijd en ruimte naast. 0-0, geheel logisch na een draak van een match. Het publiek wist ook niet hoe het moest reageren. Blij omwille van de kwalificatie voor play-off 1 of ontgoocheld omwille van de slappe kost?