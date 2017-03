Charleroi en Kortrijk delen de punten na spectaculair slot

Egon Van Nijverseel

4/03/17 - 22u01

© photo news.

De wedstrijd tussen Charleroi en Kortrijk eindigde na eenrichtingsvoetbal van de Carolo's op 1-1. Saadi schoot uit het niets na 57 minuten de 0-1 tegen de netten. Pas in de 95e minuut maakte Dessoleil in de rebound gelijk. Charleroi maakt daarmee, ondanks een overwinning van KV Mechelen tegen Anderlecht, nog kans op een plaatsje in play-off 1.

Beide ploegen startten aftastend aan de wedstrijd, ze waren duidelijk niet van plan om halsoverkop de aanval in te zetten. Kortrijk leek er wel zin in te hebben, maar kwam niet echt tot doelgevaar. Charleroi voerde stillaan de druk op en na een mooie actie van Baby op de linkerflank zorgde een Kortrijkse voet ervoor dat Harbaoui niet kon afwerken. De Carolo's domineerden de wedstrijd en dropten zoveel mogelijk voorzetten in de zestien. Pollet legde in de rebound van een voorzet de bal koeltjes in doel, maar de vlag ging al snel de lucht in wegens buitenspel.



Kortrijk had het duidelijk moeilijk en Charleroi bleef druk zetten op hun verdediging. Charleroi-speler N'Ganga ontstnapte aan een gele kaart na een stevige tackle op Ouali. Vijf minuten voor de rust kreeg Dessoleil een mooie kans op de 1-0, maar hij kopte de bal hoog over het Kortrijkse doel. Amper enkele minuten laten waren de Zebra's alweer gevaarlijk. Harbaoui werkte een actie knap af, maar stond een meter buitenspel. Zo werd ook het tweede doelpunt terecht afgekeurd. Charleroi zette nog een laatste offensief in, maar Kortrijk-doelman Sifakis hield de 0-0 ruststand op het bord.

