Genk behoudt waterkansje op PO1 na levensbelangrijke zege tegen Club

Er zal véél moeten gebeuren op de slotspeeldag, maar Racing Genk behoudt een waterkansje op play-off 1. De Limburgers deden wat ze moesten doen - winnen tegen Club Brugge - alleen de uitslagen van de concurrenten vielen tegen. Samatta bezorgde Genk de 2-1 zege.

De grasmat in de Luminus Arena leek wel vervangen door een zwembad. Zo slecht lag het veld er een dik uur voor de aftrap bij. Scheidsrechter Delferière waagde het erop en liet de wedstrijd gewoon doorgaan. De slechte staat van de mat speelde in de openingsminuten vooral Club Brugge parten. Na vijf minuten zag Genk zijn sterke start beloond met de openingsgoal van Samatta. Gaandeweg namen de bezoekers het commando wel over, maar scoren lukte niet. Toen diezelfde Samatta vijf minuten voor rust er 2-0 van maakte, leek het al over en uit voor Club. Izquierdo schoot ter hulp en met een heerlijke knal maakte de Gouden Schoen er opnieuw een match van.



Na de pauze leek de grinta wel te ontbreken bij beide ploegen. Preud'homme haalde op het uur een alweer bleke Refaelov naar de kant voor Wesley. Ook Vossen mocht plaatsruimen voor Diaby. Club drong wel aan, maar die écht grote kans kon het nooit versieren. Tot overmaat van ramp moest Club, na de blessure van Diaby en de uitsluiting van Diaby, de match met negen uitspelen. Het blijft door de nederlaag van Anderlecht in Mechelen wel aan de leiding. Racing Genk moet op de slotspeeldag winnen en hopen op een nederlaag van AA Gent én Charleroi.



