KV Mechelen doet met spektakelzege tegen Anderlecht gouden zaak in strijd om PO1

4/03/17 - 21u50

Vanlerberghe maakte er 2-0 van in de eerste helft. © belga.

KV Mechelen heeft een levensbelangrijke zege geboekt tegen Anderlecht. Malinwa verspeelde eerst een 2-0 voorsprong tegen paars-wit, maar in het absolute slot maakte de ingevallen Tim Matthys er met een knappe goal toch 3-2 van. Daardoor doet Mechelen een uitstekende zaak in de strijd om play-off 1. Club Brugge verloor op Genk (2-1), AA Gent won op Waasland-Beveren (2-3) en Charleroi pakte in extremis een punt tegen KV Kortrijk (1-1). KV Mechelen (48), Charleroi (48), AA Gent (47) en Racing Genk (45) strijden volgend weekend om de laatste twee plaatsen in play-off 1.

Anderlecht tankte de voorbije weken flink wat vertrouwen, maar Achter de Kazerne moest paars-wit met Tielemans en Kara wel twee absolute sterkhouders missen. Aanvankelijk was dat er echter helemaal niet aan te merken. Anderlecht zette goed druk en de Brusselaars konden meermaals dreigen, maar de kansen werden gemist. En aan de overzijde gebeurde dat niet.



Eerst maakte De Witte er - volledig tegen de gang van het spel in - vanaf de stip 1-0 van na een fout van Boeckx op Croizet en drie minuten later verdubbelde Vanlerberghe de voorsprong na een aanval uit het boekje. Anderlecht moest zijn wonden likken, maar voor rust kon de recordkampioen niet meer dreigen. Integendeel, zelfs. Weiler en co zagen een trap van Rits nog uiteenspatten op de dwarsligger. Lees ook LIVE: Anderlecht mist twee sterkhouders, lange wachtrijen aan het AFAS Stadion



