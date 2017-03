Tchenkoua bekoopt vechtpartij met ontslag

Lander Verhoeven

De bokspartij met Yohan Boli kost de Kameroense flankaanvaller Fabien Tchenkoua van STVV zijn job. De club en de speler hebben immers in onderling overleg beslist een einde te maken aan hun samenwerking aan het eind van dit seizoen. De Fransman had nog een contract voor één jaar met één jaar optie. Dat gaat nu dus niet door. Tchenkoua kreeg intussen de toelating om verder te revalideren in Frankrijk. Hij scheurde de kruisbanden van de rechterknie in de bekermatch tegen KV Mechelen, eind november.