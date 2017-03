STVV en Tchenkoua na dit seizoen in onderling overleg uit elkaar na knokpartij

Lander Verhoeven

Tchenkoua van STVV © photo news.

In onderling overleg wordt het contract tussen eersteklasser Sint-Truiden en speler Fabien Tchenkoua aan het einde van het seizoen verbroken, zo maakte STVV vandaag bekend. De Fransman had bij de Truienaars nog een contract voor één jaar met één jaar optie.

Tchenkoua betaalt hiermee de prijs voor de vuistslag die hij donderdag zou uitgedeeld hebben aan zijn ploegmaat Yohan Boli, bij het verlaten van het clubrestaurant Cicindria. De 23-jarige Franse spits liep daarbij een neusbreuk op. Ondanks het feit dat hij vrijdag amper kon trainen, zit Boli toch in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Eupen van zaterdag op de 29e en tevens voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. STVV-Eupen is dit weekend de enige wedstrijd zonder inzet in de hoogste afdeling. Zowel de Truienaars als de Oostkantonners verzekerden zich vorig weekend van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.



De 24-jarige Tchenkoua revalideert nog steeds van zijn knieblessure die hij opliep tijdens de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen. Hij zal zoals voorzien zijn revalidatie in Frankrijk voortzetten.