Gouden Goal voorlaatste speeldag is voor Izquierdo

8/03/17 - 21u02

video Ook op speeldag 29, de voorlaatste van de reguliere competitie, brachten we in samenwerking met VTM Stadion de verkiezing van de Gouden Goal van de week. Het werd een tweestrijd tussen Izquierdo en Matthys, uiteindelijk toch nog duidelijk beslecht in het voordeel van die eerste. Herbekijk de vijf treffers in onderstaande video.