Stem op Gouden Goal 29ste speeldag

Door: redactie

5/03/17 - 00u02

© belga.

video Ook op speeldag 29, de voorlaatste van de reguliere competitie, brengen we in samenwerking met VTM Stadion de verkiezing van de Gouden Goal van de week. Omdat alle matchen vanavond al gespeeld werden, starten we de verkiezing nu al. Dit zijn de vijf genomineerde goals: Izquierdo (Club Brugge), De Ceulaer (Westerlo), Cordaro (Zulte Waregem), Saadi (Kortrijk) en Matthys (KV Mechelen). Bekijk de vijf treffers in onderstaande video en stem vervolgens voor woensdagmiddag op onze poll (ook hieronder).