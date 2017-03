Stuivenberg: "Met twee spitsen spelen? Daar is nu geen tijd meer voor"

Door: redactie

Na 28 wedstrijden heeft Racing Genk een doelpuntensaldo van 0. 34 goals gemaakt en 34 tegen gekregen. De efficiëntie - vooral het gebrek daaraan - is sinds de komst van Albert Stuivenberg een issue in Genk. Verklaringen zijn er genoeg: het uitvallen van Karelis is een aderlating, nieuwkomer Naranjo heeft tijd nodig en Samatta heeft het moeilijk om het gewicht van de aanval in zijn eentje te torsen. Dan zou het een optie kunnen zijn om het eens over een andere boeg te gooien en met twee spitsen te gaan spelen. Maar dat is Stuivenberg zeker op korte termijn niet van plan.



"Sinds de winterstop hebben wij al onze energie in deze formatie gestopt", zegt de Rotterdammer. "En ondanks de beperkte trainingstijd zijn we er toch in geslaagd om dominant voetbal te brengen, veel kansen te creëren en veel druk vooruit te zetten. Als we nu plots beslissen om een nieuwe formatie uit de mouw te schudden, dan is dat veel te opportunistisch. Om verschillende formaties te trainen heb je echt een hele voorbereiding nodig. Dat is dus iets voor volgend seizoen." (KDZ)