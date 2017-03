Vanhaezebrouck vond héél aparte manier om spelers met neus op gevreesde play-off 2-feiten te drukken

Door: Glenn Bogaert

video Ze mogen er niet aan denken: meedingen naar een ticket voor de kwartfinales in de Europa League en tegelijk play-off 2 spelen. Een horrorscenario voor AA Gent en dus kan er morgenavond maar beter gewonnen worden op het veld van Waasland-Beveren. Hein Vanhaezebrouck vond alvast een originele manier om zijn spelers te prikkelen voor de trip naar de Freethiel.

In play-off 1 wachten er dubbele topconfrontaties met Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem, maar in play-off 2 krijg je pakweg Eupen, Lierse en Union voorgeschoteld. Hein Vanhaezebrouck, een meesterlijke motivator zoals u intussen wel weet, wist alvast de juiste snaar te raken door uit te pakken met een quizje: "Je vraagt de spelers bijvoorbeeld wat de volledige naam is van Union, wat exact de betekenis is van 'St.-G'. Vul dat eens aan, zeg ik dan. En dan staan ze zo te kijken van: 'Ja, wat zou dat kunnen zijn...'. Zelfs een jongen als Rami Gershon, die al een hele tijd in ons land speelt, weet niet waarvoor die 'St.-G' in de clubnaam staat."



Club en Anderlecht

En dat deed een blauw-wit lampje branden bij de spelers: "Dat zegt genoeg hé. Je weet niet eens tegen wie je gaat moeten spelen in play-off 2. En dan beseffen de spelers dat het natuurlijk wel héél iets anders is. Anderzijds, als je naar play-off 1 kijkt, kan je momenteel in feite ook alleen maar naar Club Brugge en Anderlecht verwijzen. Die andere drie zijn uiteindelijk ook niet de grootste ploegen van het land hé. Die hebben dat goed gedaan, maar er is toch een groot verschil tussen play-off 1 en play-off 2."