'Keep on smiling': play-off 1 is weg voor Standard, maar Europees ticket blijft doel

Door: Glenn Bogaert

3/03/17 - 16u47

© Twitter Standard.

Twee jaar op rij geen play-off 1 voor Standard, een drama voor een club met die traditie en zo'n trouwe en vurige achterban. Dan moet het maar via de weinig attractieve en lucratieve weg van play-off 2. De Rouches willen voluit gaan voor een Europees ticket, dat nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Dat bleek vandaag op de persconferentie in de aanloop naar de uitmatch op het veld van rode lantaarn Moeskroen.

Het zijn geen prettige tijden voor Aleksandar Jankovic en al evenmin voor Corentin Fiore. Een trainer die er niet in geslaagd is om Standard in de top-6 te parkeren en een verdediger die deel uitmaakt van een wankele constructie die de voorbije weken een mal figuur sloeg. En toch blijven beide heren positief: "Het doel is om Europees voetbal te behalen. Vanuit die optiek moeten we zoveel mogelijk aan de automatismen werken. De beslissing dat we de punten van tegen Charleroi niet krijgen, verandert niks aan onze aanpak. We willen de overwinningen opstapelen en op dat elan doorgaan in de play-offs."



"Stabiliteit nodig"

Dat elan moet er komen via een 6 op 6 tegen Moeskroen (uit) en KV Oostende (thuis). Al zal de verdediging, die tegen AA Gent en vooral tegen KV Mechelen de nodige barsten vertoonde, dan wel beter voor de dag moeten komen. Dat beseft ook linksback Fiore, al ziet die het allemaal best rooskleurig in: "Een verdediging heeft stabiliteit nodig. We hebben enkele nieuwe spelers, maar het zal alleen maar beter gaan. Ons eerste doel in de resterende twee matchen is om de dynamiek opnieuw op te bouwen. Het volgende doel is een ticket bemachtigen voor de Europa League." Afspraak morgenavond op Le Canonnier. Flankaanvaller Mathieu Dossevi lijkt alvast klaar voor de Waalse derby: