"Redders KV Mechelen na meer dan veertien jaar nog altijd niet uitbetaald"

3/03/17 - 16u35 Bron: Belga

Voormalige spelers en werknemers van KV Mechelen wachten al jaren op een vergoeding van de vereffenaar. "De frustratie is heel groot en actie is nodig", klinkt het bij vakbond ACV Sporta.

In 2002 ging een meerderheid van de toenmalige werknemers akkoord om af te zien van hun schuldvorderingen tegenover KV Mechelen, om de toekomst van de club te verzekeren. Er werd een vergoeding via de vereffening afgesproken. Maar veertien jaar en ettelijke vergaderingen later is de zaak nog steeds niet afgehandeld.



"Eerst was het enkel nog een kwestie van de afrekening te maken en de gegevens te verzamelen. Later bleek nog de goedkeuring van de vzw in vereffening nodig en moest het geld worden vrijgemaakt bij de consignatiekas", zegt Dirk De Vos, nationaal secretaris bij ACV Sporta. "Eergisteren kwam er opnieuw een aap uit de mouw. Alles moest eerst nog passeren via de RVA, die mogelijk uitgekeerde vergoedingen na de vereffening kan terugvorderen. Gaat er voor de gedupeerden nog wel iets noemenswaardig overblijven? Het moge duidelijk zijn dat de frustratie bij de ex-werknemers heel groot is en dat zij vinden dat er actie moet ondernomen worden."



Volgens Gazet Van Antwerpen zouden de zestig mensen samen nog recht hebben op zo'n 740.000 euro, een som op de rekening van vereffenaar Joan Dubaere. Die laatste stelt dat het einde "echt in zicht is", al merkt de Vos op dat dat al een paar keer is gezegd.