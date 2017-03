"Maandagvoetbal? Dat is een beslissing die je op voorhand moet nemen. Je kan de regels niet veranderen in de loop van het seizoen"

Door: Glenn Bogaert

video Met drie Belgische teams in de kwartfinales van de Europa League laaide de discussie over de drukke kalender en de mogelijkheid om op maandagavond te voetballen weer hoog op. Gegoochel à la tête du client vonden ze in Brugge want twee jaar geleden stond blauw-zwart waar Anderlecht, AA Gent en RC Genk nu staan en toen werd de ruk aan de alarmbel inzake een té zwaar programma her en der nog weggelachen. En dat is ook Michel Preud'homme nog niet vergeten. De trainer van blauw-zwart kwam er vandaag even op terug tijdens zijn persbabbel in de aanloop naar de match tegen RC Genk van morgen.

Preud'homme over maandagvoetbal: "Voetbal op maandagavond? Dat is een beslissing die je op voorhand moet nemen. Je kan de regels niet veranderen in de loop van het seizoen. De analyse moet grondiger gemaakt worden. Het gaat over meer dan enkele speeldagen verschuiven, het is een structureel debat."



Preud'homme over RC Genk: "Genk heeft kwaliteit, we hebben het daar de afgelopen jaren steevast moeilijk gehad. Maar we proberen beter te doen dit weekend. Het is trouwens verbazend dat Genk niet hoger staat. Dat toont aan dat onze competitie raar is."



Preud'homme over play-off 1 en titel: "Wie ik het liefst in de play-offs zie? Moeilijk te beantwoorden, wie er in zit, zal het verdiend hebben. Er zijn in ieder geval meer titelkandidaten dan Club en Anderlecht alleen. De punten worden gehalveerd, dan kan het snel gaan."



Preud'homme over blessures: "Claudemir had wat kleine kwaaltjes deze week. Ricardo van Rhijn is fit, maar hij mist nog wedstrijdritme. Benoît Poulain is nog steeds onbeschikbaar."



Preud'homme over de 5-0 tegen Waregem: "Het doel vorige week vrijdag was om 3 punten te pakken. Als je dan met 5-0 wint, geeft dat uiteraard voldoening, maar het is geen garantie voor de komende weken."