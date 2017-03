Teodorczyk? Aad de Mos is toch vooral fan van andere spits in België: "Zet hem bij Anderlecht en hij maakt er misschien nog vijf meer"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Hoe groot is de kans dat Lukaz Teodorczyk straks géén topschutter wordt? Met 18 goals in 26 competitiematchen is de Poolse scherpschutter van Anderlecht met vlag en wimpel de trotse bezitter van de 'Gouden Stier'. De Nederlandse analist Aad de Mos heeft echter toch een paar dingen aan te merken op 'Teo' en ziet nog een andere spits in ons land die het erg goed zou kunnen doen bij paars-wit.

Of Teodorczyk de beste spits van het land is, wilde 'Gazet van Antwerpen' graag weten in een Q&A met de ex-trainr van KV Mechelen en Anderlecht. "Als je topschutter bent dan ben je de beste spits, toch? Al ben ik van Mbaye Leye ook wel fan. Zet die jongen bij Anderlecht en hij maakt er misschien vijf meer, dat weet je natuurlijk niet. Bij Teodorczyk is het toch altijd trekken en sleuren, maar hij toch een neus voor goals en staat altijd op de goeie plaats. Het enige probleem is dat hij net als Nicolas Verdier van KV Mechelen nukkig is. Dat hij niet opdaagt voor de Gouden Schoen is Anderlecht onwaardig. Maar zolang hij bij Anderlecht wedstrijden beslist, wordt dat natuurlijk aanvaard."



Twijfels bij duo

En kan Anderlecht straks kampioen worden? De 69-jarige De Mos gelooft erin: "Als het goed speelt dan wint het vlot en als het slecht speelt, wint het ook vaak. Sinds René Weiler trainer is, speelt het team compacter. Al blijf ik twijfels hebben bij het centrale duo Kara-Nuytinck. De opbouw van achteruit is te weinig. Als er druk wordt gezet, zijn ze toch altijd goed voor een foutje. Ze coachen elkaar ook niet. Dan zijn Engels en Denswil bij Club Brugge een veel beter centraal duo. Ik zou Leander Dendoncker een rij achteruit trekken. Dat scheelt voetballend toch een pak. Op het middenveld zit je toch al met Youri Tielemans en Adrien Trebel."