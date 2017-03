Strijd om play-off I blijft boeien

Egon Van Nijverseel

3/03/17 - 11u30 Bron: Belga

Rabio (L) en Croizet (R) in actie tijdens de heenwedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent © belga.

Met nog twee speeldagen voor de boeg blijft de strijd om play-off I razend spannend in de Jupiler Pro League. Sporting Charleroi, KV Mechelen, AA Gent en Racing Genk strijden ook op de voorlaatste speeldag voor een felbegeerde plaats bij de eerste zes.

De laatste twee speeldagen in de Jupiler Pro League worden steevast op hetzelfde tijdstip afgewerkt en daarom krijgen de voetballiefhebbers zaterdagavond om 20u00 acht competitiewedstrijden voor de kiezen. De meeste ogen zullen zaterdag gericht zijn op de velden van Charleroi, KV Mechelen, Racing Genk en Waasland-Beveren (dat AA Gent ontvangt). Deze vier teams maken de komende twee weken onderling uit wie play-off I haalt en wie zich moet troosten met play-off II. Voor Charleroi (5e met 47 punten) liggen de papieren het gunstigste. De Carolo's ontvangen op Mambour Kortrijk, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. Nummer zes KV Mechelen (45 punten) speelt gastheer voor Anderlecht. De Brusselaars zijn al dertien wedstrijden ongeslagen, maar moeten het in Mechelen wel zonder goudhaantje Youri Tielemans doen. Tielemans pakte vorige zondag tegen Racing Genk zijn vijfde geel karton en moet een schorsingsdag uitzitten.

AA Gent (7e met 44 punten) trekt naar de Freethiel voor een driepunter tegen Waasland-Beveren. De thuisploeg is door de zege van vorig weekend bij Kortrijk (1-2) al zeker van het behoud. Gent moet winnen om uitzicht te houden op de zesde stek. Racing Genk (8e met 42 punten) ten slotte staat voor een moeilijke opdracht tegen Club Brugge. De Limburgers hebben hun lot niet meer in eigen handen en moeten behalve een driepunter ook hopen op puntenverlies van verschillende concurrenten.



Nummer vier KV Oostende (48 punten) is nog niet honderd procent zeker van het behoud. De Kustboys kunnen enkel nog op doelsaldo uit play-off I gehouden worden. Om dat onwaarschijnlijke scenario te voorkomen volstaat voor Vanderhaeghe en co een puntje, thuis tegen Lokeren.



In de strijd om het behoud staat rode lantaarn Moeskroen (18 punten) voor een alles-of-niets-wedstrijd tegen Standard. De Henegouwers moeten winnen en hopen dat Westerlo (22 punten) dat niet doet op bezoek bij Zulte Waregem. De troepen van Jacky Mathijssen zijn bij winst aan de Gaverbeek zeker van een vervolg in de hoogste klasse.

STVV-Eupen ten slotte is de enige wedstrijd zonder inzet. Zowel de Truienaars als de Oostkantonners verzekerden zich vorig weekend van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.