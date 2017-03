"Ik duim ervoor dat la Gantoise het mij niet gaat aandoen om play-off 1 te missen"

Door: redactie

3/03/17 - 10u41

© photo news.

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten - en satirische - mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Onze immer scherpe columnist laat dit keer zijn licht schijnen over de play-off-kansen van AA Gent.