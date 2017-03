"Een stad die te gevaarlijk is om te wandelen": hier komt Vanden Borre straks terecht

Frank Dekeyser

3/03/17 - 07u07

© afp.

Anthony Vanden Borre wordt de eerste Europese voetballer bij de Congolese club. Maar waar komt hij nu eigenlijk terecht? Vier dingen die u moet weten over Tout Puissant Mazembe.

VdB belandt in Lubumbashi, de tweede grootste stad van Congo na hoofdstad Kinshasa. Ze telt 1,8 miljoen inwoners en ligt op 126 kilometer van Likasi, Anthony's geboorteplaats. Alle niet-essentiële reizen naar Congo worden overigens momenteel afgeraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. "De criminaliteit in de steden blijft binnen de perken, maar heeft de tendens te stijgen vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi. Het is niet aan te raden om je te voet te verplaatsen."

TP Mazembe is de meest succesvolle Afrikaanse club van de afgelopen jaren. Ze werd de laatste tien jaar zeven keer landskampioen en won in 2009, 2010 en 2015 de Afrikaanse Champions League. Ze speelt in het Stade TP Mazembe in Kamalondo, een buitenwijk van Lubumbashi. Het stadion heeft een capaciteit van 18.000 toeschouwers.

Voorzitter is machtigste na Kabila

Moïse Katumbi Chapwe is de zoon van een Grieks-Joodse vader en een Congolese moeder. Eigenaar sinds 1997, waarna de club succesvol werd. Katumbi is een steenrijke zakenman - hij was actief in mijnbouw en transport - en wordt door 'The Economist' gezien als de machtigste man in Congo na president Joseph Kabila. Katumbi werd in juni 2016 veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 1 miljoen dollar. Hij zou een huis verkocht hebben dat niet van hem was. Katumbi vluchtte daarna naar het buitenland, waar hij nog steeds verblijft. Toch wordt Katumbi aangezien als de grootste tegenstander in de presidentsverkiezingen die in april 2018 zullen plaatsvinden.