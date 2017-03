"Als in België één club iets uitzonderlijks heeft gerealiseerd, dan is het wel Racing Genk"

Stephan Keygnaert en Kjell Doms

Patrick Janssens, CEO van Racing Genk, mag dan wel 60 zijn geworden vorig jaar, het project dat hij stuwt in de Luminus Arena is jong en frivool. Té jong en té frivool om geleid te worden door Peter Maes, vond Janssens, maar ook té jong en té frivool om succes te boeken, volgens vele waarnemers. Janssens pareert: "Als Racing Genk geen extreem project heeft, valt ook de bestaansreden weg."

Meneer Janssens, is dit Genk niet té speels, té veel op techniek geënt, en té weinig op métier en ervaring?

"Neen... Een club als de onze moét een duidelijke visie hebben en liefst ook nog verschillen van om het even welke andere club in België. Zoniet heb je geen reden van bestaan. De eerste voetbalwedstrijd die ik zag was de WK-finale in '66 - ik heb wel wat kilometers op mijn teller. Als sindsdien in België één club iets uitzonderlijks heeft gerealiseerd, is het wel Racing Genk. Want Anderlecht, Club Brugge en Standard: zij zijn er altijd al geweest, zij hebben altijd al een traditie en een achterban gehad. Maar déze club komt uit het niets, een fusie van twee liftploegen. Titels en bekers gewonnen, Champions League gespeeld... - in zó een geïsoleerde regio. Ongeëvenaard. Als jullie dan vinden dat ons project té extreem is, té technisch, té aanvallend, té jong...; het heeft tenminste smoel en is duidelijk afgelijnd."



En u neemt er op korte termijn de blutsen en de builen bij - een keertje play-off 2, bijvoorbeeld.

"Zélfs op lange termijn. Wij moeten niet de illusie hebben om elk jaar te willen meedoen voor de titel. Onze ambities zijn duidelijk: elk seizoen play-off 1 halen..."

(we onderbreken hem) Dat is ochere bij de eerste 6 eindigen. Arme supporters.

"Je kunt ook supporter van Lokeren of Sint-Truiden zijn, hé."



Dat gaat u er bij de nalezing niet uithalen!

"Nee nee. Maar laat mij verder mijn punt maken: dus elk jaar play-off 1, twee keer op drie jaar Europees voetbal spelen, en één keer op drie jaar een prijs halen. Het wordt tijd voor Racing Genk om nog eens een trofee te pakken. Daarom was het heel belangrijk om de bekerfinale te spelen - dat was een harde klap."



't Is niet wat pakweg AA Gent ambieert - zij willen vol de strijd aangaan met Club Brugge en Anderlecht.

"Ik spreek niet voor AA Gent, maar in óns geval zou dat hybris zijn. Net dátgene waardoor de club na de derde landstitel in de financiële problemen is gekomen - Mboyo kopen voor veel geld (4 miljoen euro, red), bijvoorbeeld. Je mag niet vergeten dat wij louter met de Belgische competitie onze kosten niet kunnen dekken - dan komen we 3, 4, 5 miljoen te kort."

"Ik ben jaloers op de geografische mogelijkheden van Anderlecht en Club Brugge, en net daarom heb ik grote bewondering voor Zulte-Waregem. Echt groot werk. Maar zij zullen nooit zo mooi voetbal spelen als wij. Hun project is er meer één van ervaren spelers, gerecruteerd op mentaliteit. Wij brengen meer kwaliteit dan Zulte Waregem, en misschien minder stabiliteit."



